Paris, France – WM Bluegrass Jam Camp with Pierre Bastide – begins 6/16/18

Wernick Method Bluegrass Jamming Camp

Taught by Pierre Bastide

Saturday, June 16 10:00am-6:00pm

Sunday, June 17 10:00am-6:00pm

Paris, France L’Établisienne

Tuition €90

Stage de Jam Bluegrass

Enseignée par Pierre Bastide avec la Méthode Wernick*

Samedi et dimanche, 16-17 juin

Paris (75012), France • L’Établisienne

Sam & Dim 10h – 18h h • Tarif 90 €

All bluegrass instruments welcome

No jamming experience necessary

You will be jamming the first class!

Friendly, encouraging, knowledgeable teaching.

Mistakes allowed!

Singing not required, but encouraged and taught.

Easy 2- and 3-chord songs, slow speeds.

Soloing not required! “Faking” solos taught.

Do you qualify? It’s easier than you may think!

If you play guitar, mandolin, banjo, fiddle, bass, or dobro… you can be part of a bluegrass jam.

Only requirements:

You must be able to tune your instrument (electronic tuning devices welcome) and change smoothly between G, C, D, and A. (Fiddles and basses need to know which notes work with which chords)

Êtes-vous admissible ? C’est plus facile que vous ne pouvez le pensez !

Si vous jouez de la guitare, mandoline, banjo, violon, basse, ou dobro… vous pouvez faire partie d’une jam bluegrass.

Seules exigences:

Vous devez être capable d’accorder votre instrument (accordeurs électroniques bienvenus) et

changer en douceur entre G, C, D et A. (Les violons et contrebasses ont besoin de savoir quelles notes fonctionnent avec quels accords)

Tous les instruments bluegrass sont bienvenus.

Pas besoin d’expérience de la jam.

Vous allez jammer dès la première classe !

Enseignement amical et encourageant.

Droit à l’erreur !

S’il n’est pas nécéssaire, le chant est encouragé et enseigné.

Chansons faciles à 2 ou 3 accords, tempos lents.

Les solos ne sont pas nécéssaires ! On apprends à les simuler.

The sooner you sign up, the sooner you’ll receive the student study materials for the class. Click on ‘Tickets’ above.

Pierre Bastide (aka ResoMan) has picked the dobro for many years and plays with The Bluegrass Compagnie, The Paris Bluegrass Band, and other bands. He also enjoys playing swing, blues, country and most forms of modern music. He has led several resonator guitar workshops in Europe and coordinates The La Roche Bluegrass Workshop. Pierre is a regular at the famed Walnut Valley Festival in Kansas, where he earned the title of Unofficial Reso Champion 2006. In a news article about WVF campground jams he was mentioned as the “French dobro player that sounded like a Nashville sessions player.”

Pierre Bastide (alias ResoMan) joue du banjo et du dobro depuis de nombreuses années. Pierre est un membre régulier de Franco-Americana, SilkWood et un sideman avec beaucoup d’autres groupes. Il aime aussi jouer swing, blues, country et la plupart des autres styles de musique moderne. Il a dirigé plusieurs ateliers de guitare à résonateur et de banjo en Europe. Il est le coordinateur du La Roche Bluegrass Workshop. Pierre est un habitué du fameux Walnut Valley Festival au Kansas où il a obtenu le titre de Unofficial Reso Champion 2006.