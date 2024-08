Winners from the 88th annual Old Fiddlers Convention in Galax

Off The Rails – 1st Bluegrass Band at the 2024 Old Fiddlers’ Convention – photo © G Nicholas Hancock

The 88th Annual Old Fiddlers Convention Open Competition, held August 5-10 at Felts Park in Galax, VA, concluded at 1:00 a.m. Sunday, after the last winner was announced.

The 2024 winners in the order they placed are:

Old Time Fiddle

Annisa Burnett – Johnson City, TN Aila Wildman – Floyd, VA Cody Bauer – Knoxville, TN Raistlin Brabson – Boones Mill, VA Richard Bowman – Mt. Airy, NC Matt Kirwin – Hayes, VA Janie Rothfield – Staunton, CA Adrian Powell – Richmond, VA Deb Shebish – Winston-Salem, NC Kevin Fore – Galax, VA

Bluegrass Fiddle

Ruth Shumway – West Jefferson, NC Alice Gould – Rincon, GA Ella Thomas – West Columbia, SC Nathan Aldridge – Graham, NC Daniel Greeson – Jamestown, NC Hollace Oakes – Snowville, VA Rex McGee – King, NC John Hofmann – Thomasville, NC Glen Alexander – Charlotte, NC Stephen Fraleigh – Raleigh, NC

Mandolin

Brian Muller – Christiansburg, VA Lucy Lindblom – Bloomingdale, GA Alan McMillian – Cana, VA Todd Hiatt – State Road, NC Aaron Combs – Galax, VA Adam McPeak – Max Meadows, VA Ralph McGee – King, NC Greg Goodson – Charlottesville, VA Greg Jones, Mount Airy, NC Tim Perry – Statesville, NC

Dobro

Holger Olesen – Birchdale, MN N.R. Taylor – Wytheville, VA Luke Lindblom – Bloomingdale, GA Keith Aiken – Henderson, NC Ryan Blevins – Marion, Va Robert Ellis – Mocksville, NC Johnathan – McHone – Danbury, NC Asenath Easter – Cana, VA Pammy Lassiter – West End, NC Matthew Zuckerman – Baltimore, MD

Clawhammer Banjo

Marsha Todd – Mount Airy, NC Jared Boyd – Galax, VA Trish Fore – Galax, VA Kelley Breiding – Crumpler, NC Robbie Herman – Taylorsville, NC Jim Lloyd – Rural Retreat, VA Garrett Wyatt – Independence, VA Adam Beshears – Elkin, NC Cody Jackson – Wytheville, VA Steven Casto – Marlington, WV

Bluegrass Banjo

Travis Watts – Mount Airy, NC Luciya Sullivan – Evanston, IL Ayden Young – Roanoke, VA James McDowell – Hendersonville, NC Ryan Rissler – Chambersburg, PA Elijah Ellenburg – Liberty, SC Taylor Shuck – Louisville, KY Ettore Buzzini – Mooresville, NC Stewart Werner III – Stuart, VA Anthony Howell – Kosciusko, MS

Dulcimer

Kendra Ward – Bidwell, OH Kimberly Dean – Roanoke, VA Diane Parker – Galax, VA Tim Thorton – Shawsville, VA Eva Casstevens – Mocksville, NC Danny Casstevens, – Mocksville, NC Sharon Boyd – Colonial Heights, VA Carla Ann Foster – Huddleston, VA Barry Martin – Henry, VA Frank Horn – North Tazewell, VA

Autoharp

David Kilby – Peach Bottom, PA Lois Shumaker – Olin, NC Ronnie Burroughs – Keysville, VA Tyler Hughes – Big Stone Gap, VA Vicki Boyd – Laurel Fork, VA Lu Furtado – Winston-Salem, NC Elizabeth Merkhofer – Washington, DC Virgil Adams – Galax, VA James Moore – Roanoke, VA Libby Kahn – Fries, VA

Guitar

Eric Hardin – Warrensville, NC John Garris – Durham, NC Steve Lewis – Laurel Springs, NC Libby Lindblom – Bloomingdale, GA Lucas White – Galax, VA Chad Harrison – Claudeville, VA Geary Allen – Johnson City, TN Graydon Shepherd – West Jefferson, NC Brennen Ernst – Philadelphia, PA Oscar Caudell – Asheville, NC

Folk Song

Anneli Burnett – Boone, NC Emily Tucker – Ferrum, VA Tucker Connor – Fleetwood, NC Chloe Mylet – Winston-Salem, NC Melinda Kenney – Galax, VA Carolyn Munn – Monroe, NC Megan White – Greensboro, NC Tierra Raiti – Asheville, NC Emma Tickle – Christiansburg, VA Jack Zell – Austinville, VA

Youth Folksong

Tucker Conner – Fleetwood, NC Leo Lindblom – Bloomingdale, GA Jasie Slaughter – Willis, VA Lucy Smith – Johnson City, TN Kyrie Sexton – Galax, VA

Flatfoot Dance

Jacob Fennell – Dickson, TN Margo MacSweeney – Floyd, VA Brett Morris – Galax, VA Delbert Dunford – Wytheville, VA Barbara Bowman – Mt. Airy, NC Julie Powell – Boone, NC Brian Ferguson – Rocky Mount, VA Mitchell Robinson – Galax, VA Nora Powell – Boone, NC Laura Sumner – Galax, VA

Youth Flatfoot Dance

Margo MacSweeney – Floyd, VA Nora Powell – Boone, NC Jude Morris – Saltville, VA Misha MacSweeney – Floyd, VA Noah Fennell – Dickson, TN

Bluegrass Band

Off The Rails – Galax, VA The Old Time Bluegrass Band – State Road, NC Outhouse Ramblers – Salem, VA The Jakes From State Farm – Stoneville, NC Hot-N-Bothered – Christiansburg, VA Carolina Ridgeline – Roaring Gap, NC Coyote Ugly – Kingsport, TN Son – Radford, VA Harrison Ridge – Woodlawn, VA Hammaville – Bedford, VA Bluegrass Brothers – Salem, VA Loyle Dawson and Slick Quiver – Mocksville, NC Mountain Blessings – Mount Airy, NC New River Line – Galax, VA Headin’ Home – Bloomingdale, GA

Old Time Band

Maggodee Creek Boys – Boones Mill, VA The New Critter Connection – Damascus, VA Twin Creeks String Band – Ferrum, VA The Wildcats – Galax, VA Whoopin’ Holler String Band – Marlington, WV The Hooligans – Galax, VA New River Bound – Christiansburg, VA Slate Mountain Ramblers – Mount Airy, NC Southern Pride – Hillsville, VA Roadkill Roadrunners – Johnson City, TN Up Jumped Trouble – Callaway, VA The Young and The Restless – Galax, VA Mudhole Control – Marlinton, WV The Surry County Broadcasters – Mount Airy, NC The Carolina Squat – King, NC

Best All-Around Performer – Kendra Ward (Dulcimer) – Bidwell, OH