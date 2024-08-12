Winners from the 88th annual Old Fiddlers Convention in Galax

Off The Rails – 1st Bluegrass Band at the 2024 Old Fiddlers’ Convention – photo © G Nicholas Hancock
The 88th Annual Old Fiddlers Convention Open Competition, held August 5-10 at Felts Park in Galax, VA, concluded at 1:00 a.m. Sunday, after the last winner was announced.
The 2024 winners in the order they placed are:
Old Time Fiddle
- Annisa Burnett – Johnson City, TN
- Aila Wildman – Floyd, VA
- Cody Bauer – Knoxville, TN
- Raistlin Brabson – Boones Mill, VA
- Richard Bowman – Mt. Airy, NC
- Matt Kirwin – Hayes, VA
- Janie Rothfield – Staunton, CA
- Adrian Powell – Richmond, VA
- Deb Shebish – Winston-Salem, NC
- Kevin Fore – Galax, VA
Bluegrass Fiddle
- Ruth Shumway – West Jefferson, NC
- Alice Gould – Rincon, GA
- Ella Thomas – West Columbia, SC
- Nathan Aldridge – Graham, NC
- Daniel Greeson – Jamestown, NC
- Hollace Oakes – Snowville, VA
- Rex McGee – King, NC
- John Hofmann – Thomasville, NC
- Glen Alexander – Charlotte, NC
- Stephen Fraleigh – Raleigh, NC
Mandolin
- Brian Muller – Christiansburg, VA
- Lucy Lindblom – Bloomingdale, GA
- Alan McMillian – Cana, VA
- Todd Hiatt – State Road, NC
- Aaron Combs – Galax, VA
- Adam McPeak – Max Meadows, VA
- Ralph McGee – King, NC
- Greg Goodson – Charlottesville, VA
- Greg Jones, Mount Airy, NC
- Tim Perry – Statesville, NC
Dobro
- Holger Olesen – Birchdale, MN
- N.R. Taylor – Wytheville, VA
- Luke Lindblom – Bloomingdale, GA
- Keith Aiken – Henderson, NC
- Ryan Blevins – Marion, Va
- Robert Ellis – Mocksville, NC
- Johnathan – McHone – Danbury, NC
- Asenath Easter – Cana, VA
- Pammy Lassiter – West End, NC
- Matthew Zuckerman – Baltimore, MD
Clawhammer Banjo
- Marsha Todd – Mount Airy, NC
- Jared Boyd – Galax, VA
- Trish Fore – Galax, VA
- Kelley Breiding – Crumpler, NC
- Robbie Herman – Taylorsville, NC
- Jim Lloyd – Rural Retreat, VA
- Garrett Wyatt – Independence, VA
- Adam Beshears – Elkin, NC
- Cody Jackson – Wytheville, VA
- Steven Casto – Marlington, WV
Bluegrass Banjo
- Travis Watts – Mount Airy, NC
- Luciya Sullivan – Evanston, IL
- Ayden Young – Roanoke, VA
- James McDowell – Hendersonville, NC
- Ryan Rissler – Chambersburg, PA
- Elijah Ellenburg – Liberty, SC
- Taylor Shuck – Louisville, KY
- Ettore Buzzini – Mooresville, NC
- Stewart Werner III – Stuart, VA
- Anthony Howell – Kosciusko, MS
Dulcimer
- Kendra Ward – Bidwell, OH
- Kimberly Dean – Roanoke, VA
- Diane Parker – Galax, VA
- Tim Thorton – Shawsville, VA
- Eva Casstevens – Mocksville, NC
- Danny Casstevens, – Mocksville, NC
- Sharon Boyd – Colonial Heights, VA
- Carla Ann Foster – Huddleston, VA
- Barry Martin – Henry, VA
- Frank Horn – North Tazewell, VA
Autoharp
- David Kilby – Peach Bottom, PA
- Lois Shumaker – Olin, NC
- Ronnie Burroughs – Keysville, VA
- Tyler Hughes – Big Stone Gap, VA
- Vicki Boyd – Laurel Fork, VA
- Lu Furtado – Winston-Salem, NC
- Elizabeth Merkhofer – Washington, DC
- Virgil Adams – Galax, VA
- James Moore – Roanoke, VA
- Libby Kahn – Fries, VA
Guitar
- Eric Hardin – Warrensville, NC
- John Garris – Durham, NC
- Steve Lewis – Laurel Springs, NC
- Libby Lindblom – Bloomingdale, GA
- Lucas White – Galax, VA
- Chad Harrison – Claudeville, VA
- Geary Allen – Johnson City, TN
- Graydon Shepherd – West Jefferson, NC
- Brennen Ernst – Philadelphia, PA
- Oscar Caudell – Asheville, NC
Folk Song
- Anneli Burnett – Boone, NC
- Emily Tucker – Ferrum, VA
- Tucker Connor – Fleetwood, NC
- Chloe Mylet – Winston-Salem, NC
- Melinda Kenney – Galax, VA
- Carolyn Munn – Monroe, NC
- Megan White – Greensboro, NC
- Tierra Raiti – Asheville, NC
- Emma Tickle – Christiansburg, VA
- Jack Zell – Austinville, VA
Youth Folksong
- Tucker Conner – Fleetwood, NC
- Leo Lindblom – Bloomingdale, GA
- Jasie Slaughter – Willis, VA
- Lucy Smith – Johnson City, TN
- Kyrie Sexton – Galax, VA
Flatfoot Dance
- Jacob Fennell – Dickson, TN
- Margo MacSweeney – Floyd, VA
- Brett Morris – Galax, VA
- Delbert Dunford – Wytheville, VA
- Barbara Bowman – Mt. Airy, NC
- Julie Powell – Boone, NC
- Brian Ferguson – Rocky Mount, VA
- Mitchell Robinson – Galax, VA
- Nora Powell – Boone, NC
- Laura Sumner – Galax, VA
Youth Flatfoot Dance
- Margo MacSweeney – Floyd, VA
- Nora Powell – Boone, NC
- Jude Morris – Saltville, VA
- Misha MacSweeney – Floyd, VA
- Noah Fennell – Dickson, TN
Bluegrass Band
- Off The Rails – Galax, VA
- The Old Time Bluegrass Band – State Road, NC
- Outhouse Ramblers – Salem, VA
- The Jakes From State Farm – Stoneville, NC
- Hot-N-Bothered – Christiansburg, VA
- Carolina Ridgeline – Roaring Gap, NC
- Coyote Ugly – Kingsport, TN
- Son – Radford, VA
- Harrison Ridge – Woodlawn, VA
- Hammaville – Bedford, VA
- Bluegrass Brothers – Salem, VA
- Loyle Dawson and Slick Quiver – Mocksville, NC
- Mountain Blessings – Mount Airy, NC
- New River Line – Galax, VA
- Headin’ Home – Bloomingdale, GA
Old Time Band
- Maggodee Creek Boys – Boones Mill, VA
- The New Critter Connection – Damascus, VA
- Twin Creeks String Band – Ferrum, VA
- The Wildcats – Galax, VA
- Whoopin’ Holler String Band – Marlington, WV
- The Hooligans – Galax, VA
- New River Bound – Christiansburg, VA
- Slate Mountain Ramblers – Mount Airy, NC
- Southern Pride – Hillsville, VA
- Roadkill Roadrunners – Johnson City, TN
- Up Jumped Trouble – Callaway, VA
- The Young and The Restless – Galax, VA
- Mudhole Control – Marlinton, WV
- The Surry County Broadcasters – Mount Airy, NC
- The Carolina Squat – King, NC
Best All-Around Performer – Kendra Ward (Dulcimer) – Bidwell, OH