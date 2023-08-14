Winners from the 87th annual Old Fiddlers Convention in Galax

Posted on by Nicholas Hancock

The 87th Annual Old Fiddlers Convention Open Competition, held August 8 through August 12 at Felts Park in Galax, VA concluded at 12:18 a.m. Sunday, after the last winner was announced.  

The 2023 winners in the order they placed are:

Old Time Fiddle

  1. Billy Hurt, Jr. – Boones Mill, VA
  2. Cody Bauer – Knoxville, TN
  3. Andrew Small – Floyd, VA
  4. Asa Nelson – Zionville, NC
  5. Richard Bowman – Mt. Airy, NC
  6. Nate Leath – Nashville, TN
  7. Lucas Pasley – Sparta, NC
  8. Jesse Maw – Asheville, NC
  9. Raistlin Brabson – Callaway, VA
  10. Maxwell Brown – Wilmington, DE

Bluegrass Fiddle

  1. Marina Hutchins – Las Vegas, NV
  2. Ruth Shumway – West Jefferson, NC
  3. Daniel Greeson – Jamestown, NC
  4. Joe Furtado – Front Royal, VA
  5. Hunter Berry – Elizabethton, TN
  6. John Hofmann – Thomasville, NC 
  7. Merl Johnson – Elco, PA
  8. Glen Alexander – Charlotte, NC 
  9. Jim Graddick – Blythewood, SC
  10. Danny Knicely – Taylorstown, VA

Mandolin

  1. Vince Bullins – Lawsonville, NC
  2. Ryan Blevins – Marion, VA
  3. Todd Hiatt – Elkin, NC
  4. Brian Muller – Christiansburg, VA
  5. D.J. Roller – Richmond, VA
  6. Ralph McGee – King, NC
  7. Adam McPeak – Max Meadows, VA
  8. Brewster Hubbard – Roanoke, VA
  9. Mark Jones – Kernersville, NC
  10. Tim Perry – Statesville, NC

Dobro 

  1. Allen Surface – Floyd, VA
  2. Jake Joins – Fries, VA
  3. Jason King – Pleasant Garden, NC
  4. N.R. Taylor – Wytheville, VA
  5. Eric Handy – Christiansburg, VA
  6. Donnie Scott – Mt. Airy, NC
  7. Robert Ellis – Mocksville, NC
  8. Charlie Milliron – Ararat, VA
  9. Luke Lindblom – Bloomingdale, GA
  10. Matthew Zuckerman – Baltimore, MD

Clawhammer Banjo

  1. Jared Boyd – Galax, VA
  2. Trish Fore – Galax, VA
  3. Tina Steffey – Galax, VA
  4. Kelley Breiding – Crumpler, NC
  5. Jim Lloyd – Rural Retreat, VA
  6. Garrett Wyatt – Independence, VA
  7. Steven Custo – Marlinton, WV
  8. Robbie Herman – Taylorsville, NC
  9. Sawyer Moxley – Galax, VA
  10. Nancy Sluys – Westfield, NC

Bluegrass Banjo

  1. Steve Lewis – Jefferson, NC
  2. Travis Watts – Mt. Airy, NC
  3. Ettore Buzzini – Mooresville, NC
  4. Jeremy Stephens – Whites Creek, TN
  5. Taylor Shuck – Nashville, TN
  6. Danny Bowers – Winston-Salem, NC
  7. Ethan Handy – Christiansburg, VA
  8. Ayden Young – Roanoke, VA
  9. Elijah Ellenburg – Pickens, SC
  10. Tyler Jackson – Kernersville, NC

Dulcimer

  1. Kendra Ward – Bidwell, OH
  2. Kimberly Dean – Roanoke, VA
  3. Diane Parker – Galax, VA
  4. Damian Muller – Richmond, VA
  5. John Renwick – Charlotte, NC
  6. Jimmy Watts – Virgilina, VA
  7. Leslie Skinner – Prince George, VA
  8. Tim Thorton – Shawsville, VA
  9. Dick Lamb – Keezletown, VA
  10. Tim Owen – Cascade, VA

Autoharp

  1. Ronnie Burroughs – Keysville, VA
  2. Lois Shumaker – Olin, NC
  3. David Kilby – Peach Bottom, PA
  4. Penny Kilby – Mouth of Wilson, VA
  5. Vicki Boyd – Laurel Fork, VA
  6. Virgil Adams – Galax, VA
  7. James Moore – Roanoke, VA
  8. Jimmy Handy – Woolwine, VA
  9. Elizabeth Merkhofer – Washington, DC
  10. Danna Underwood – Ivanhoe, Va

Guitar

  1. Brennen Ernst – Philadelphia, PA
  2. Eric Hardin – Warrensville, NC
  3. Austin Mikeal – Jefferson, NC
  4. Chad Harrison – Claudeville, VA
  5. Lucas White – Galax, VA
  6. Graydon Shepherd – West Jefferson, NC
  7. Libby Lindblom – Bloomingdale, GA
  8. Matt Osborne – Bristol, VA
  9. Briar McDowell – Hendersonville, NC
  10. Denny Alley – Lawsonville, NC

Folk Song

  1. Meredith Wilkerson – Lowgap, NC
  2. Karlie Keepfer – Sparta, NC
  3. Emily Tucker – Ferrum, VA
  4. Maggie Blankenship – Stuart, VA
  5. Tommy Nichols – Mt. Airy, NC
  6. Rebecca Briant – Madison Heights, VA
  7. Jaelyn Taylor – Wytheville, VA
  8. Ella Grim – Elk Creek, VA
  9. Jane Seymour – Jasper, GA
  10. Geary Allen – Johnson City, TN

Youth Folk Song

  1. Ella Grim – Elk Creek, VA
  2. Lucy Smith – Johnson City, TN
  3. Leo Lindblom – Bloomingdale, Ga
  4. Sawyer Smith – Johnson City, TN
  5. Kyrie Sexton – Galax, VA

Flatfoot Dance

  1. Marsha Todd – Mt. Airy, NC
  2. Brett Morris – Galax, VA
  3. Ruth Alpert – Santa Barbara, CA
  4. Gina Dilg – Radford, VA
  5. Barbara Bowman – Mt. Airy, NC
  6. Mitchell Robinson – Galax, VA
  7. Brian Ferguson – Rocky Mount, VA
  8. Susan Blankenship – Stuart, VA
  9. Glenn Wimmer – Rocky Mount, VA
  10. Marty Todd – Mt. Airy, NC

Youth Flatfoot Dance

  1. Misha MacSweeney – Floyd, VA
  2. Margo MacSweeney – Floyd, VA
  3. Levi Head – Mt. Airy, NC
  4. Molly Wilkerson – Lowgap, NC
  5. Jude Morris – Saltville, VA

Bluegrass Band

  1. Special Connection – Salem, VA
  2. The Jakes From State Farm – Stoneville, NC
  3. Dickson City Valley- Apex, NC
  4. Harrison Ridge – Woodlawn, VA
  5. The Bluegrass Edition – Kingsport, TN
  6. Lucas White Off The Rails – Galax, Va
  7. Headin’ Home – Bloomingdale, GA
  8. Hammaville – Bedford, VA
  9. The Alum Ridge Boys & Ashlee
  10. Rookie Riot – Gothenburg, Sweden
  11. Last Minute Grass – Mt. Airy, NC
  12. The County Fools – Greensboro, NC
  13. Sine – Fries, VA
  14. Carolina Ridgeline – Huntersville, NC
  15. Outlaw Bluegrass – Statesville, NC

Old Time Band

  1. Twin Creeks String Band – Ferrum, VA
  2. Stratford String Band – Sparta, NC
  3. The Liberty Hill Billies – Fries, VA
  4. Slate Mountain Ramblers – Mt. Airy, NC
  5. Whoopin’ Holler String Band – Marlington, WV
  6. Southern Pride – Hillsville, VA
  7. The Young And The Restless – Galax, VA
  8. New River Bound – Christiansburg, VA
  9. The New Critter Connection – Independence, VA
  10. Up Jumped Trouble – Callaway, VA
  11. The Hooligans – Galax, VA
  12. The Wildcats – Galax, VA
  13. Greasy Creek String Band – Hillsville, VA
  14. Wayfaring Whistle Pigs – Fincastle, VA
  15. Hard Step – Elk Creek, VA 

Best All-Around Performer – Jared Boyd (clawhammer banjo) – Galax, VA

Twin Creeks String Band - 1st Place Old-time Band at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Steve Lewis - 1st Place Bluegrass Banjo at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Special Connection -1st Place Bluegrass Band at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Resonator Guitar finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Old-time Fiddle finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Old-time Fiddle finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Marsha Todd - 1st Place Flatfoot Dance at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Marina Hutchins - 1st Place Bluegrass Fiddle at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Jared Boyd - 1st Place Clawhammer Banjo and Best All-around Performer at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Guitar finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Folk Song finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Flatfoot Dance finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Dulcimer finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Clawhammer Banjo finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Bluegrass Fiddle finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Bluegrass Banjo finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Autoharp finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock
Mandolin finalists at the 2023 Galax Old Fiddlers - photo © G Nicholas Hancock

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About the Author

Nicholas Hancock

Nicholas Hancock is a former newspaper writer and editor who also played rhythm guitar in The Bluegrass Gentlemen from 1968 through mid-1974. Today, he is retired and enjoying his hobby of photographing bluegrass and other music events.

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