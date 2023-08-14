Winners from the 87th annual Old Fiddlers Convention in Galax

The 87th Annual Old Fiddlers Convention Open Competition, held August 8 through August 12 at Felts Park in Galax, VA concluded at 12:18 a.m. Sunday, after the last winner was announced.
The 2023 winners in the order they placed are:
Old Time Fiddle
- Billy Hurt, Jr. – Boones Mill, VA
- Cody Bauer – Knoxville, TN
- Andrew Small – Floyd, VA
- Asa Nelson – Zionville, NC
- Richard Bowman – Mt. Airy, NC
- Nate Leath – Nashville, TN
- Lucas Pasley – Sparta, NC
- Jesse Maw – Asheville, NC
- Raistlin Brabson – Callaway, VA
- Maxwell Brown – Wilmington, DE
Bluegrass Fiddle
- Marina Hutchins – Las Vegas, NV
- Ruth Shumway – West Jefferson, NC
- Daniel Greeson – Jamestown, NC
- Joe Furtado – Front Royal, VA
- Hunter Berry – Elizabethton, TN
- John Hofmann – Thomasville, NC
- Merl Johnson – Elco, PA
- Glen Alexander – Charlotte, NC
- Jim Graddick – Blythewood, SC
- Danny Knicely – Taylorstown, VA
Mandolin
- Vince Bullins – Lawsonville, NC
- Ryan Blevins – Marion, VA
- Todd Hiatt – Elkin, NC
- Brian Muller – Christiansburg, VA
- D.J. Roller – Richmond, VA
- Ralph McGee – King, NC
- Adam McPeak – Max Meadows, VA
- Brewster Hubbard – Roanoke, VA
- Mark Jones – Kernersville, NC
- Tim Perry – Statesville, NC
Dobro
- Allen Surface – Floyd, VA
- Jake Joins – Fries, VA
- Jason King – Pleasant Garden, NC
- N.R. Taylor – Wytheville, VA
- Eric Handy – Christiansburg, VA
- Donnie Scott – Mt. Airy, NC
- Robert Ellis – Mocksville, NC
- Charlie Milliron – Ararat, VA
- Luke Lindblom – Bloomingdale, GA
- Matthew Zuckerman – Baltimore, MD
Clawhammer Banjo
- Jared Boyd – Galax, VA
- Trish Fore – Galax, VA
- Tina Steffey – Galax, VA
- Kelley Breiding – Crumpler, NC
- Jim Lloyd – Rural Retreat, VA
- Garrett Wyatt – Independence, VA
- Steven Custo – Marlinton, WV
- Robbie Herman – Taylorsville, NC
- Sawyer Moxley – Galax, VA
- Nancy Sluys – Westfield, NC
Bluegrass Banjo
- Steve Lewis – Jefferson, NC
- Travis Watts – Mt. Airy, NC
- Ettore Buzzini – Mooresville, NC
- Jeremy Stephens – Whites Creek, TN
- Taylor Shuck – Nashville, TN
- Danny Bowers – Winston-Salem, NC
- Ethan Handy – Christiansburg, VA
- Ayden Young – Roanoke, VA
- Elijah Ellenburg – Pickens, SC
- Tyler Jackson – Kernersville, NC
Dulcimer
- Kendra Ward – Bidwell, OH
- Kimberly Dean – Roanoke, VA
- Diane Parker – Galax, VA
- Damian Muller – Richmond, VA
- John Renwick – Charlotte, NC
- Jimmy Watts – Virgilina, VA
- Leslie Skinner – Prince George, VA
- Tim Thorton – Shawsville, VA
- Dick Lamb – Keezletown, VA
- Tim Owen – Cascade, VA
Autoharp
- Ronnie Burroughs – Keysville, VA
- Lois Shumaker – Olin, NC
- David Kilby – Peach Bottom, PA
- Penny Kilby – Mouth of Wilson, VA
- Vicki Boyd – Laurel Fork, VA
- Virgil Adams – Galax, VA
- James Moore – Roanoke, VA
- Jimmy Handy – Woolwine, VA
- Elizabeth Merkhofer – Washington, DC
- Danna Underwood – Ivanhoe, Va
Guitar
- Brennen Ernst – Philadelphia, PA
- Eric Hardin – Warrensville, NC
- Austin Mikeal – Jefferson, NC
- Chad Harrison – Claudeville, VA
- Lucas White – Galax, VA
- Graydon Shepherd – West Jefferson, NC
- Libby Lindblom – Bloomingdale, GA
- Matt Osborne – Bristol, VA
- Briar McDowell – Hendersonville, NC
- Denny Alley – Lawsonville, NC
Folk Song
- Meredith Wilkerson – Lowgap, NC
- Karlie Keepfer – Sparta, NC
- Emily Tucker – Ferrum, VA
- Maggie Blankenship – Stuart, VA
- Tommy Nichols – Mt. Airy, NC
- Rebecca Briant – Madison Heights, VA
- Jaelyn Taylor – Wytheville, VA
- Ella Grim – Elk Creek, VA
- Jane Seymour – Jasper, GA
- Geary Allen – Johnson City, TN
Youth Folk Song
- Ella Grim – Elk Creek, VA
- Lucy Smith – Johnson City, TN
- Leo Lindblom – Bloomingdale, Ga
- Sawyer Smith – Johnson City, TN
- Kyrie Sexton – Galax, VA
Flatfoot Dance
- Marsha Todd – Mt. Airy, NC
- Brett Morris – Galax, VA
- Ruth Alpert – Santa Barbara, CA
- Gina Dilg – Radford, VA
- Barbara Bowman – Mt. Airy, NC
- Mitchell Robinson – Galax, VA
- Brian Ferguson – Rocky Mount, VA
- Susan Blankenship – Stuart, VA
- Glenn Wimmer – Rocky Mount, VA
- Marty Todd – Mt. Airy, NC
Youth Flatfoot Dance
- Misha MacSweeney – Floyd, VA
- Margo MacSweeney – Floyd, VA
- Levi Head – Mt. Airy, NC
- Molly Wilkerson – Lowgap, NC
- Jude Morris – Saltville, VA
Bluegrass Band
- Special Connection – Salem, VA
- The Jakes From State Farm – Stoneville, NC
- Dickson City Valley- Apex, NC
- Harrison Ridge – Woodlawn, VA
- The Bluegrass Edition – Kingsport, TN
- Lucas White Off The Rails – Galax, Va
- Headin’ Home – Bloomingdale, GA
- Hammaville – Bedford, VA
- The Alum Ridge Boys & Ashlee
- Rookie Riot – Gothenburg, Sweden
- Last Minute Grass – Mt. Airy, NC
- The County Fools – Greensboro, NC
- Sine – Fries, VA
- Carolina Ridgeline – Huntersville, NC
- Outlaw Bluegrass – Statesville, NC
Old Time Band
- Twin Creeks String Band – Ferrum, VA
- Stratford String Band – Sparta, NC
- The Liberty Hill Billies – Fries, VA
- Slate Mountain Ramblers – Mt. Airy, NC
- Whoopin’ Holler String Band – Marlington, WV
- Southern Pride – Hillsville, VA
- The Young And The Restless – Galax, VA
- New River Bound – Christiansburg, VA
- The New Critter Connection – Independence, VA
- Up Jumped Trouble – Callaway, VA
- The Hooligans – Galax, VA
- The Wildcats – Galax, VA
- Greasy Creek String Band – Hillsville, VA
- Wayfaring Whistle Pigs – Fincastle, VA
- Hard Step – Elk Creek, VA
Best All-Around Performer – Jared Boyd (clawhammer banjo) – Galax, VA