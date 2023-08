Winners from the 87th annual Old Fiddlers Convention in Galax

The 87th Annual Old Fiddlers Convention Open Competition, held August 8 through August 12 at Felts Park in Galax, VA concluded at 12:18 a.m. Sunday, after the last winner was announced.

The 2023 winners in the order they placed are:

Old Time Fiddle

Billy Hurt, Jr. – Boones Mill, VA Cody Bauer – Knoxville, TN Andrew Small – Floyd, VA Asa Nelson – Zionville, NC Richard Bowman – Mt. Airy, NC Nate Leath – Nashville, TN Lucas Pasley – Sparta, NC Jesse Maw – Asheville, NC Raistlin Brabson – Callaway, VA Maxwell Brown – Wilmington, DE

Bluegrass Fiddle

Marina Hutchins – Las Vegas, NV Ruth Shumway – West Jefferson, NC Daniel Greeson – Jamestown, NC Joe Furtado – Front Royal, VA Hunter Berry – Elizabethton, TN John Hofmann – Thomasville, NC Merl Johnson – Elco, PA Glen Alexander – Charlotte, NC Jim Graddick – Blythewood, SC Danny Knicely – Taylorstown, VA

Mandolin

Vince Bullins – Lawsonville, NC Ryan Blevins – Marion, VA Todd Hiatt – Elkin, NC Brian Muller – Christiansburg, VA D.J. Roller – Richmond, VA Ralph McGee – King, NC Adam McPeak – Max Meadows, VA Brewster Hubbard – Roanoke, VA Mark Jones – Kernersville, NC Tim Perry – Statesville, NC

Dobro

Allen Surface – Floyd, VA Jake Joins – Fries, VA Jason King – Pleasant Garden, NC N.R. Taylor – Wytheville, VA Eric Handy – Christiansburg, VA Donnie Scott – Mt. Airy, NC Robert Ellis – Mocksville, NC Charlie Milliron – Ararat, VA Luke Lindblom – Bloomingdale, GA Matthew Zuckerman – Baltimore, MD

Clawhammer Banjo

Jared Boyd – Galax, VA Trish Fore – Galax, VA Tina Steffey – Galax, VA Kelley Breiding – Crumpler, NC Jim Lloyd – Rural Retreat, VA Garrett Wyatt – Independence, VA Steven Custo – Marlinton, WV Robbie Herman – Taylorsville, NC Sawyer Moxley – Galax, VA Nancy Sluys – Westfield, NC

Bluegrass Banjo

Steve Lewis – Jefferson, NC Travis Watts – Mt. Airy, NC Ettore Buzzini – Mooresville, NC Jeremy Stephens – Whites Creek, TN Taylor Shuck – Nashville, TN Danny Bowers – Winston-Salem, NC Ethan Handy – Christiansburg, VA Ayden Young – Roanoke, VA Elijah Ellenburg – Pickens, SC Tyler Jackson – Kernersville, NC

Dulcimer

Kendra Ward – Bidwell, OH Kimberly Dean – Roanoke, VA Diane Parker – Galax, VA Damian Muller – Richmond, VA John Renwick – Charlotte, NC Jimmy Watts – Virgilina, VA Leslie Skinner – Prince George, VA Tim Thorton – Shawsville, VA Dick Lamb – Keezletown, VA Tim Owen – Cascade, VA

Autoharp

Ronnie Burroughs – Keysville, VA Lois Shumaker – Olin, NC David Kilby – Peach Bottom, PA Penny Kilby – Mouth of Wilson, VA Vicki Boyd – Laurel Fork, VA Virgil Adams – Galax, VA James Moore – Roanoke, VA Jimmy Handy – Woolwine, VA Elizabeth Merkhofer – Washington, DC Danna Underwood – Ivanhoe, Va

Guitar

Brennen Ernst – Philadelphia, PA Eric Hardin – Warrensville, NC Austin Mikeal – Jefferson, NC Chad Harrison – Claudeville, VA Lucas White – Galax, VA Graydon Shepherd – West Jefferson, NC Libby Lindblom – Bloomingdale, GA Matt Osborne – Bristol, VA Briar McDowell – Hendersonville, NC Denny Alley – Lawsonville, NC

Folk Song

Meredith Wilkerson – Lowgap, NC Karlie Keepfer – Sparta, NC Emily Tucker – Ferrum, VA Maggie Blankenship – Stuart, VA Tommy Nichols – Mt. Airy, NC Rebecca Briant – Madison Heights, VA Jaelyn Taylor – Wytheville, VA Ella Grim – Elk Creek, VA Jane Seymour – Jasper, GA Geary Allen – Johnson City, TN

Youth Folk Song

Ella Grim – Elk Creek, VA Lucy Smith – Johnson City, TN Leo Lindblom – Bloomingdale, Ga Sawyer Smith – Johnson City, TN Kyrie Sexton – Galax, VA

Flatfoot Dance

Marsha Todd – Mt. Airy, NC Brett Morris – Galax, VA Ruth Alpert – Santa Barbara, CA Gina Dilg – Radford, VA Barbara Bowman – Mt. Airy, NC Mitchell Robinson – Galax, VA Brian Ferguson – Rocky Mount, VA Susan Blankenship – Stuart, VA Glenn Wimmer – Rocky Mount, VA Marty Todd – Mt. Airy, NC

Youth Flatfoot Dance

Misha MacSweeney – Floyd, VA Margo MacSweeney – Floyd, VA Levi Head – Mt. Airy, NC Molly Wilkerson – Lowgap, NC Jude Morris – Saltville, VA

Bluegrass Band

Special Connection – Salem, VA The Jakes From State Farm – Stoneville, NC Dickson City Valley- Apex, NC Harrison Ridge – Woodlawn, VA The Bluegrass Edition – Kingsport, TN Lucas White Off The Rails – Galax, Va Headin’ Home – Bloomingdale, GA Hammaville – Bedford, VA The Alum Ridge Boys & Ashlee Rookie Riot – Gothenburg, Sweden Last Minute Grass – Mt. Airy, NC The County Fools – Greensboro, NC Sine – Fries, VA Carolina Ridgeline – Huntersville, NC Outlaw Bluegrass – Statesville, NC

Old Time Band

Twin Creeks String Band – Ferrum, VA Stratford String Band – Sparta, NC The Liberty Hill Billies – Fries, VA Slate Mountain Ramblers – Mt. Airy, NC Whoopin’ Holler String Band – Marlington, WV Southern Pride – Hillsville, VA The Young And The Restless – Galax, VA New River Bound – Christiansburg, VA The New Critter Connection – Independence, VA Up Jumped Trouble – Callaway, VA The Hooligans – Galax, VA The Wildcats – Galax, VA Greasy Creek String Band – Hillsville, VA Wayfaring Whistle Pigs – Fincastle, VA Hard Step – Elk Creek, VA

Best All-Around Performer – Jared Boyd (clawhammer banjo) – Galax, VA